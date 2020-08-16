الشيوعي العراقي يدعو لتحرير العاصمة من قبضة المحاصصة والفساد

دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، لتحرير امانة بغداد من قبضة المحاصصة والفساد، مطالبا أبناء بغداد الغيورين على عاصمتهم ، ان يرفعوا صوتهم عاليا ويضغطوا على الحكومة المؤقتة، وان ينظموا الفعاليات والنشاطات المتنوعة من اجل تحقيق اختراق نحو الامام.

وقال المكتب في بيان ان الصراع يتواصل بين القوى المتنفذة من اجل الاستحواذ على المناصب والمواقع الحكومية، وللهيمنة على أي موقع مستحدث واي منصب خلا توا لسبب من الاسباب، وان مثل هذا الصراع يدور اليوم مريرا على منصب امين بغداد”، مبينا انه “لا غرابة في ان تسعى تلك الاطراف الى اعادة فرض سيطرتها على هذا المنصب المهم، وهي التي سبق ان سخرته لخدمة مصالحها. خصوصا وان لأمانة بغداد ما لها من إمكانات مالية كبيرة ومشاريع كثيرة وصلاحيات واسعة.



واضاف البيان، انه “لا جدال في ان من يسكن مدينة بغداد يعرف تماما انها تئن، شأن محافظات الوطن الاخرى ومدنها واريافها، تحت وطأة سوء الخدمات وتردي تجهيز الكهرباء وتعطل المشاريع الإنتاجية وارتفاع نسب البطالة والفقر، بجانب بؤس احوال العشوائيات وازدحام الطرق وضآلة اعداد المدارس وتدهور الرعاية الصحية وانعدام النقل العام، وتردي حال الشوارع خاصة الفرعية والجانبية التي تنتظر ان يصلها الاكساء والتبليط ، فضلا عن اكداس النفايات واختناق المجاري وفيضانها صيفا وشتاء، وعدم وصول الماء الصالح للشرب الى احياء ومناطق عديدة منها، واستمرار التجاوزات على تصميمها الهيكلي والاساسي وتفاقم أزمة السكن.



واشار الى ان “هذا هو حال عاصمتنا بغداد، وحتى اسوأ ربما، وهي اليوم بحاجة الى إدارة مختلفة تماما، ادارة ذات منهج وتوجه مختلفين عن اللذين اعتمدهما من تولوا مسؤوليتها منذ ٢٠٠٣ حتى الان، ويقومان أساسا على الكفاءة والنزاهة، وعلى توظيف الموارد وما يخصص لها من أموال للارتقاء بها ويذكّر ببغداد الماضي والحاضر، وان لا تعود إدارة بغداد مجددا الى ايدي من سرقوا أموالها، واقاموا المشاريع الوهمية او المتلكئة، وهمهم الأول حصد المكاسب الذاتية لانفسهم ولمن دعموهم.



ولفت الى ان على “عاتق من يتولى مسؤولية امانة بغداد، ان يطلق حملة لا هوادة فيها لتصفية مظاهر الفساد المستشري وفرض الرشى على المواطنين، والزام منتسبيها بأداء مهامهم بنزاهة وكفاءة وإخلاص”، مشددا على “ضرورة تحرير إدارة بغداد من المحاصصة المقيتة، وابعادها عن التوازنات التي تتحكم فيها القوى النافذة في نهاية المطاف. وهذا تحد واختبار اخر لقدرة الحكومة المؤقتة على ترشيح شخص مناسب من خارج منظومة المحاصصة وبعيدا عن اخطبوط الفساد والمافيات.

ودعا البيان أبناء بغداد الغيورين على عاصمتهم والمتطلعين الى التغيير الشامل الحقيقي، لان “يرفعوا صوتهم عاليا ويضغطوا على الحكومة المؤقتة، وان ينظموا الفعاليات والنشاطات المتنوعة من اجل تحقيق اختراق نحو الامام.