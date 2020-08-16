هوشيار عبدالله ينتقد حكومة الكاظمي لإخفاقها في القبض على قتلة النشطاء

انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإخفاقها في القبض على قتلة الناشطين ومن بينهم الشهيدان هشام الهاشمي وتحسين أسامة .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر :" كنا ننتظر اعلان نتائج التحقيق في اغتيال الشهيد ‎#هشام_الهاشمي ، واليوم ونحن نحيي أربعينيته نزفُ شهيدا آخر هو ‎#تحسين_اسامة الذي وللأسف سيضيع دمه هدراً أيضا دون القبض على القتلة، يبدو أن حكومة الكاظمي هي حكومة فيسبوك وتويتر ".

وأضاف عبدالله مخاطباً الشهيد تحسين أسامة : رحمك الله يا صاحب هاشتاك

‎#كلنا_سنذبح_على_الطريقة_الاسلامیة.