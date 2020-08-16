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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 11:44 ص

المالية النيابية: وزير المالية غير متعاون وسنستضيفه بعد استئناف جلسات البرلمان

المالية النيابية
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار  عدم تعاون وزير المالية مع السلطة التشريعية، مبينا" ان اللجنة ستستضيفه بمبنى البرلمان بعد استئناف جلسات المجلس".
وقال في تصريح صحفي:" أن الحكومة تعمل كما تشاء كأنها مالكة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية كافة، وغير مهتمة بعدم وجود الموازنة العامة واقرارها من قبل البرلمان".
واضاف الصفار:" ان وزير المالية غير متعاون ويعمل كما يشاء ولا يبالي للبرلمان واللجنة المالية النيابية،  مستغلا عدم انعقاد الجلسات وغياب الدور الرقابي لمجلس النواب".
واشار الى" ان اللجنة المالية تعقد أسبوعيا اجتماعات متكررة عبر المنصة الالكترونية أو لاين، وطلبت أستضافة وزير المالية علي علاوي ووكلاء والمسؤولين في الوزارة، إلا إنهم لم يحضروا أو يستجيبوا لطلبنا".
وبين" ان اللجنة طلبت من الوزير إرسال موازنة مختصرة من أجل أن يكون هناك إطار قانوني للصرف النفقات، إلا انه لم يستجيب لنا"، مؤكدا أن "اللجنة لا تعرف ماذا تفعل الحكومة على اعتبار أن الدور الرقابي صفرا".
ونوه الى" ان اللجنة ستستضيف وزير المالية بمبنى البرلمان بعد استئناف جلسات المجلس، إلا أن بعض أعضاء اللجنة أصروا على استجواب الوزير لعدم تعاونه وجود مخالفات إدارية ومالية من قبل الحكومة والوزارة".
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