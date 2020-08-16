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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 11:42 ص

باتصال بين الكاظمي ومسرور بارزاني.. بغداد ترسل 320 مليار دينار لصرف رواتب موظفي الإقليم

رواتب

اعلنت حكومة اقليم كردستان ان بغداد قررت ارسال 320 مليار دينار لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال  مصدر في حكومة الاقليم  : " اتفق رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي السبت ، على الخطوات الرئيسة لحسم الخلافات، كما تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى إقليم كردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق".
وبحث مسرور بارزاني، مع الكاظمي القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
وتم خلال الاتصال الهاتفي، التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي.
و أشار الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين.

كذلك أكدا مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة.
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أخر تعديل: الأحد، 16 آب 2020 12:37 م
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