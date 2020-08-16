سقوط صاروخين كاتيوشا في معسكر التاجي شمالي بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني عن سقوط صاروخي كاتيوشا الليلة الماضية داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد،. وقالت في بيان ان انطلاق الصاروخين كان من منطقة الراشدية القريبة من التاجي. Copy أخبار متعلقة خلية الإعلام الأمني : استهداف مطار بغداد بثلاثة صواريخ سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية خلية الإعلام الأمني: سقوط ٤ صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية العمليات المشتركة : قصف معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه سقوط صاروخين على مواقع للقوات الأمنية في معسكر بسماية الاعلام الامني يعلن العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء