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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 11:40 ص

سقوط صاروخين كاتيوشا في معسكر التاجي شمالي بغداد

صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

اعلنت خلية الاعلام الامني عن سقوط صاروخي كاتيوشا الليلة الماضية داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد،.
 وقالت في بيان  ان انطلاق  الصاروخين كان من منطقة الراشدية القريبة من التاجي.
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