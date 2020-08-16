طالب المجمع الفقهي العراقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، مبينا :" ان عدم حسم هذا الملف يؤدي الى تكريس الفساد ".



المجمع الفقهي العراقي يطالب الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني

وقال المجمع الفقهي في بيان انه :" في الوقت الذي ندعم فيه التوجهات الاصلاحية وتطبيق القانون والسير بالبلد الى بر الامان والاستقرار ، فاننا نبدي استغرابنا من تأخر حسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، لاسيما بعد تسمية رؤساء عدد من الهيئات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ".

واضاف :" من موقعنا ، وبحسب قانون الوقف السني المرقم 56 لسنة 2012 ، فاننا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم هذا الملف بتكليف احد المرشحين من قبل المجمع الفقهي العراقي ، لقطع الطريق امام المفسدين الذين يحاولون الاساءة الى سمعة الحكومة والبلد "، مؤكدا ان عدم الحسم يؤدي الى تكريس الفساد.