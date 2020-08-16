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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 11:36 ص

المجمع الفقهي العراقي يطالب الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني

الوقف السني
طالب المجمع الفقهي العراقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، مبينا :" ان عدم حسم هذا الملف يؤدي الى تكريس الفساد ".

المجمع الفقهي العراقي يطالب الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني
وقال المجمع الفقهي في بيان انه :" في الوقت الذي ندعم فيه التوجهات الاصلاحية وتطبيق القانون والسير بالبلد الى بر الامان والاستقرار ، فاننا نبدي استغرابنا من تأخر حسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، لاسيما بعد تسمية رؤساء عدد من الهيئات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ".
واضاف :" من موقعنا ، وبحسب قانون الوقف السني المرقم 56 لسنة 2012 ، فاننا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم هذا الملف بتكليف احد المرشحين من قبل المجمع الفقهي العراقي ، لقطع الطريق امام المفسدين الذين يحاولون الاساءة الى سمعة الحكومة والبلد "، مؤكدا  ان عدم الحسم يؤدي الى تكريس الفساد.
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