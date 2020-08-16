طالب المجمع الفقهي العراقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، مبينا :" ان عدم حسم هذا الملف يؤدي الى تكريس الفساد ".
المجمع الفقهي العراقي يطالب الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني
وقال المجمع الفقهي في بيان انه :" في الوقت الذي ندعم فيه التوجهات الاصلاحية وتطبيق القانون والسير بالبلد الى بر الامان والاستقرار ، فاننا نبدي استغرابنا من تأخر حسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، لاسيما بعد تسمية رؤساء عدد من الهيئات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ".
واضاف :" من موقعنا ، وبحسب قانون الوقف السني المرقم 56 لسنة 2012 ، فاننا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم هذا الملف بتكليف احد المرشحين من قبل المجمع الفقهي العراقي ، لقطع الطريق امام المفسدين الذين يحاولون الاساءة الى سمعة الحكومة والبلد "، مؤكدا ان عدم الحسم يؤدي الى تكريس الفساد.
المجمع الفقهي العراقي يطالب الكاظمي بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني
وقال المجمع الفقهي في بيان انه :" في الوقت الذي ندعم فيه التوجهات الاصلاحية وتطبيق القانون والسير بالبلد الى بر الامان والاستقرار ، فاننا نبدي استغرابنا من تأخر حسم منصب رئيس ديوان الوقف السني ، لاسيما بعد تسمية رؤساء عدد من الهيئات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ".
واضاف :" من موقعنا ، وبحسب قانون الوقف السني المرقم 56 لسنة 2012 ، فاننا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم هذا الملف بتكليف احد المرشحين من قبل المجمع الفقهي العراقي ، لقطع الطريق امام المفسدين الذين يحاولون الاساءة الى سمعة الحكومة والبلد "، مؤكدا ان عدم الحسم يؤدي الى تكريس الفساد.