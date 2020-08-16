محلل سياسي: العراق أصبح أمام مفترق طرق إما القانون والمواطنة أو الفوضى والفساد

أكد المحلل السياسي ليث شبر، أن العراق أصبح أأمام مفترق طرق، إما القانون والمواطنة أو الفوضى والفساد.



وقل شبر في تدوينة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "نحن أمام مفترق طرق فإما الدولة والقانون والمواطنة وإما اللا دولة والفوضى والفساد، فالأول سيعزز من دور العراق عربيا وإقليميا وعالميا وسيجعله قبلة للناظرين ليقود المنطقة".



وأضاف "أما الثاني لا سامح الله فإلى التهلكة والاقتتال والتخلف، فأي الطريقين سيختار العراق ومقومات النهضة كلها متوفرة لديه".

