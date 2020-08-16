ليون الفرنسي يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي خارج دوري أبطال أوروبا

حقق نادي ليون الفرنسي مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بفوز مثير بواقع ثلاثة أهداف لواحد، ليتأهل ملاقياً العملاق البافاري الذي كان قد أخرج برشلونة بـ"فضيحة".



وسجل الإيفواري ماكسويل كورنيه هدف السبق لليون الفرنسي مستغلاً خطأً دفاعياً وتقدمَ حارس المرمى عند الدقيقة الرابعة والعشرين من الشوط الأول.



وأثبت ليون أنه عقدة لسيتي بعد أن انتزع منه أربع نقاط من أصل ست ممكنة حين تواجها الموسم الماضي في دور المجموعات، ليحرم مدرب سيتي، المفتقد مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب الإصابة، بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة ومعادلة رقم البرتغالي جوزيه مورينيو.



وحاول نادي المدرب الإسباني غوارديولا العودة إلى أجواء المباراة، وكان له ما أراد حين مرر رحيم ستيرلنغ كرة إلى القائد دي بروين أسكنها في الشباك معلناً معادلة الكفّة عند الدقيقة التاسعة والستين.



بيدَ أن الفريق الفرنسي عاد ليستغل هجمات وطموحات السيتي، عبر هدفين في ظرف أقل من عشر دقائق عبر اللاعب موسى ديمبلي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والسبعين.



وأهدر رحيم ستيرلنغ فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة عند الدقيقة السابعة والثمانين عندما سدد الكرة خارج الملعب رغم أن المرمى كان مفتوحاً أمامه إثر تقدم الحارس لإخراج عرضية أرضية، الأمر الذي دفع ديمبلي الى تسجيل الهدف الثالث من هجمة عكسية.



ويلتقي ليون الأربعاء المقبل مع بايرن ميونيخ الألماني الذي دمّر برشلونة الإسباني 8-2 الجمعة، فيما سيلتقي باريس سان جرمان الفرنسي مع لايبزيغ الألماني المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1.



