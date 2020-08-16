المرشدي يعلن انسحابه من تحالف عراقيون برئاسة الحكيم

أعلن النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، اليوم الأحد، انسحابه من تحالف عراقيون برئاسة عمار الحكيم.

وقال المرشدي في منشور على "فيسبوك"، إنه "لا يخفى عن الجميع أنني منذ دخولي الى مجلس النواب العراقي وأنا أعمل بروح المسؤولية بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والشخصية وبما أن المناخ الديمقراطي هو الخيمة التي نعمل تحت سقفها فأنني أعلن انسحابي من تحالف (عراقيون) لأسباب خاصة".

وأضاف، "ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للسيد رئيس التحالف المحترم والسيد رئيس كتلة عراقيون البرلمانية ولكل الاخوة والأخوات في تحالف (عراقيون) مع خالص دعواتي لهم بالتوفيق والسداد في مسيرتهم وسأبقى ملتزما بعملي التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب ومساندا لكل الجهود الوطنية الخيرة التي تعمل لخدمة العراق ومصالح شعبه".