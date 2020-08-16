بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 آب 2020
آخر الأخبار
موظفو كهرباء ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء المحطات الثانوية طلبة السادس الإعدادي في ذي قار يتظاهرون للمطالبة بالمعدل التراكمي مقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية تقرير أمريكي: دعم الحراك النسائي في العراق يمكن أن يكون مفيدا للتظاهرات محلل سياسي: العراق أصبح أمام مفترق طرق إما القانون والمواطنة أو الفوضى والفساد لمواجهة تفشي كورونا.. العراق يمدد حظر التجوال الجزئي وتلويح بالشامل ليون الفرنسي يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي خارج دوري أبطال أوروبا المرشدي يعلن انسحابه من تحالف عراقيون برئاسة الحكيم نائب سابق: بعض الكتل السياسية تحاول إضعاف الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 آب 2020 10:04 ص

المرشدي يعلن انسحابه من تحالف عراقيون برئاسة الحكيم

عمار الحكيم

أعلن النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، اليوم الأحد، انسحابه من تحالف عراقيون برئاسة عمار الحكيم.

وقال المرشدي في منشور على "فيسبوك"، إنه "لا يخفى عن الجميع أنني منذ دخولي الى مجلس النواب العراقي وأنا أعمل بروح المسؤولية بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والشخصية وبما أن المناخ الديمقراطي هو الخيمة التي نعمل تحت سقفها فأنني أعلن انسحابي من تحالف (عراقيون) لأسباب خاصة".

وأضاف، "ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للسيد رئيس التحالف المحترم والسيد رئيس كتلة عراقيون البرلمانية ولكل الاخوة والأخوات في تحالف (عراقيون) مع خالص دعواتي لهم بالتوفيق والسداد في مسيرتهم وسأبقى ملتزما بعملي التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب ومساندا لكل الجهود الوطنية الخيرة التي تعمل لخدمة العراق ومصالح شعبه".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ليث شبر

محلل سياسي: العراق أصبح أمام مفترق طرق إما القانون والمواطنة أو الفوضى والفساد 16 آب 2020 10:57 ص

الكاظمي

نائب سابق: بعض الكتل السياسية تحاول إضعاف الكاظمي 16 آب 2020 09:18 ص

لاهور شيخ جنكي

لاهور الشيخ جنكي يؤكد أهمية توصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد 15 آب 2020 04:15 م

سليم الجبوري

الجبوري: إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر ظلم 14 آب 2020 12:58 م

جمال-الكربولي-1280x720

الكربولي: لم يخب ظننا بحكمة المتظاهرين بعد ثبوت أن المعتدين على الشرطة ليسوا منهم 14 آب 2020 10:14 ص

أسامة النجيفي

النجيفي: على القضاء توضيح حقيقة إطلاق سراح محكومين بالإعدام ارتكبوا مجزرة بديالى 14 آب 2020 10:12 ص

6d1a161f-02cd-4ee1-bede-c433a4f9ba26

برلماني جديد يعلن إصابته بفيروس كورونا 13 آب 2020 12:51 م

جمال الكربولي

الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر 12 آب 2020 03:06 م

التعليقات