الأوضاع لا تطاق تحت حكم حزب الله.. استعراضات "نصر الله" ستجر بيروت لحرب أهلية

لبنانيون: الإرهابي نصر الله يحاول العودة للصورة من جديد



قال لبنانيون، انهم وصلوا للحافة من تصرفات الإرهابي حسن نصر الله. لم يعد يطيقون العيش تحت حكم الفاشي حزب الله. وقالوا إن أجندة إيران لا تنفع لبنان، بل العكس هى دمرت لبنان الدولة وكسرت مفاصله.

وكان قد أعلن الإرهابي، حسن نصر الله، أن جماعته ستنتظر نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لكن إن اتضح أنه عمل تخريبي نفذته إسرائيل فستدفع ثمنا بحجم الجريمة! وأضاف نصر الله في كلمة تلفزيونية أن هناك نظريتين تدور حولهما التحقيقات: إما أنه حادث بسبب الإهمال أو عمل تخريبي تسبب في انفجار نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع.

وأشار الارهابي، نصر الله إلى أن تعمد حريق أو زرع قنبلة صغيرة من بين الاحتمالات القائمة لتنفيذ عملية تخريبية أدت لانفجار المرفأ. وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن إسرائيل من بين الأطراف التي يمكن أن تكون قد نفذت ذلك.

وقال إن جماعته بانتظار نتائج التحقيق وإذا التحقيق اللبناني وصل إلى مكان أن هذه عملية إرهابية تخريبية ووصل إلى محل أن إسرائيل لها علاقة، هنا الذي سيجاوب ليس فقط حزب الله .الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها والشعب اللبناني بكل فئاته، القوى والأحزاب السياسية، كل لبناني يجب أن يقف ويجاوب!!!



ويسعى الارهابي حسن نصر الله، وفق تقرير لجريدة العرب، والذي يميل وسط اهتزاز مكانته في الداخل اللبناني وفقدان شعبيته الذي وصل حتى داخل حاضنته الشيعية إلى اعتماد خطاب تغلب عليه لغة الاستعراض السياسي لتحريف الأنظار عن ممارساته التي تسببت في زج لبنان المثقل بأزماته في دوامة من الصراعات بجعله رهينة للقرار السياسي لطهران. وكانت إسرائيل قد نفت أي علاقة لها بالانفجار الذي أودى بحياة 172 شخصا وأصاب نحو ستة آلاف ودمر قطاعات من المدينة وترك نحو 300 ألف من سكانها دون مأوى.

وقال مصدر قضائي، إن الادعاء العام في لبنان وجه اتهامات إلى 25 شخصا من بينهم مسؤولون بارزون في المرفأ وإدارة الجمارك. وتأتي تصريحات نصر الله بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة لبيروت الجمعة إن المجتمع الدولي يجب أن يساعد لبنان لا أن يفرض إرادته عليه.





وفي وقت سابق قال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بثه التلفزيون من وجهة نظرنا ليس من الانسانية في شيء استغلال آلام الشعوب ومعاناتها لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف نعتقد أن لبنان، حكومة وشعبا، ينبغي أن يكونوا أصحاب القرار حول مستقبل لبنان!!

ويرى مراقبون، أن ماجاء على لسان نصرالله بعد زيارة ظريف يعكس استقواء الحزب بايران في محاولة لفرض املاءات جديدة في طريق تشكيل الحكومة وتحريف الانظار عن مسؤوليته عن الانفجار. وطالب نصرالله بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" بعد استقالة الحكومة السابقة مبدياً رفضه تشكيل أي حكومة "حيادية". أي أنه يريد ان يكون موجودا من جديد في أي حكومة لبنانية قادمة!!

وسخر نصرالله، من المطالبة بتشكيل حكومة حيادية، معتبراً إياها تضييعاً للوقت، مضيفاً لا نؤمن بوجود حياديين في لبنان لنشكل منهم حكومة "حيادية". ورأى في هذا المطلب خداعاً لتجاوز التمثيل الحقيقي في البرلمان، حيث يحظى مع حلفائه بأكثرية وازنة. وتعتبر إيران لاعبا أساسيا في المشهد في لبنان من خلال دعم وتسليح وتمويل ميليشيات حزب الله الذي أسسه الحرس الثوري في 1982. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية.



وتسبب هذا الدور في وقف دول خليجية عربية حليفة للولايات المتحدة دعمها المالي للبنان.

ويعتبر اللبنانيون أن الأوضاع باتت لا تطاق في لبنان في ظلّ الطبقة الحاكمة الحالية والصيغة السياسية المعتمدة وفي ظلّ الهيمنة الإيرانية، عبر حزب الله، على القرار السياسي فيه.

وما هو معلوم من حالة لبنان بالضرورة انه، إذا عاد حزب الله الإرهابي إلى صدارة الصورة مرة ثانية، بعد كل الذي حدث فسيكون ذلك مقدمة لحرب أهلية كبيرة في لبنان وتنتهي لبنان للأبد.

أ.ي