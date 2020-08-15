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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 آب 2020 10:59 م

استهداف معسكر التاجي بصاروخين.. انفلات ميليشيات إيران فاق الوصف والكاظمي مختفٍ ولا يعلق

استهداف معسكر التاجي

خبراء: تجاهل الحكومة التعليق على إطلاق الصواريخ خلال الفترة الأخيرة مريب وكأنه طبيعي!

أعرب مراقبون، عن استياهم الشديد من تجاهل الحكومة العراقية، التعليق على استمرار إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المواقع الأمنية الحساسة في العراق وتجاهلها تماما. وكأن هذه الفوضى الأمنية والانفلات طبيعي!
 ووصف خبراء، موقف حكومة الكاظمي، بتبني الصمت التام بأنه مريب وكأنه ضوء أخضر لكتائب حزب الله العراق الارهابية، بمواصلة القصف واستهداف المواقع الأمنية الحساسة داخل البلد وإلغاء وجود الدولة.


وكشفت "قناة العربية" تعرض الجانب الأميركي من معسكر التاجي في العراق للاستهدف بصاروخين.
وكانت قاعدة التاجي العسكرية، التي تضم جنوداً أميركيين والواقعة شمالي بغداد، قد تعرضت نهاية الشهر الماضي ايضا لهجوم صاروخي من قبل ميليشيات إيران.
وأكدت خلية الإعلام الأمني، آنذاك، تعرض المعسكر لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا، مضيفةً أن الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية.
وأوضحت الخلية أن الصواريخ انطلقت من منطقة سبع البور. وسقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش، وسبب أضرارا كبيرة بإحدى طائرات الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفاً أضرارا مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني من طيران الجيش لكنه لم ينفجر.
وشددت الخلية على أن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكرياً على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا.
لكن على المستوى الفعلي ليست هناك ملاحقة ولا مواجهة ولا تعليق رسمي من جانب الحكومة.
أ.ي

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أخر تعديل: السبت، 15 آب 2020 11:20 م
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