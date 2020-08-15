لاهور الشيخ جنكي يؤكد أهمية توصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد

أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي ا اهمية توصل اقليم كردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال جنكي من محجره الصحي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر اليوم السبت، ان الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين الحقوق المالية ورواتب موظفي اقليم كردستان.

