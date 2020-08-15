بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 آب 2020
آخر الأخبار
وفاة معتقل في سجن الحوت نتيجة التعذيب والإهمال الصحي بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين خيوط يسير وراءها المحققون فى انفجار مرفأ بيروت.. وتقرير أوروبي يستبعد فرضية العامل الخارجي الديوانية تسجل 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا واشنطن تلمح إلى تفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة العقوبات على إيران العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ميسان قوة عسكرية كبيرة تداهم منزل الناشط حمزة المندلاوي في ديالى مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال الناشط والإعلامي وسام الذهبي يتعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 آب 2020 04:15 م

لاهور الشيخ جنكي يؤكد أهمية توصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد

لاهور شيخ جنكي
 أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي ا اهمية  توصل اقليم كردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
وقال  جنكي   من محجره الصحي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر اليوم السبت، ان الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين الحقوق المالية ورواتب موظفي اقليم كردستان.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سليم الجبوري

الجبوري: إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر ظلم 14 آب 2020 12:58 م

جمال-الكربولي-1280x720

الكربولي: لم يخب ظننا بحكمة المتظاهرين بعد ثبوت أن المعتدين على الشرطة ليسوا منهم 14 آب 2020 10:14 ص

أسامة النجيفي

النجيفي: على القضاء توضيح حقيقة إطلاق سراح محكومين بالإعدام ارتكبوا مجزرة بديالى 14 آب 2020 10:12 ص

6d1a161f-02cd-4ee1-bede-c433a4f9ba26

برلماني جديد يعلن إصابته بفيروس كورونا 13 آب 2020 12:51 م

جمال الكربولي

الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر 12 آب 2020 03:06 م

لؤي الخطيب

الخطيب يوجه شكوى إلى الكاظمي بعد اقتحام منزله 11 آب 2020 09:32 ص

ليث شبر

محلل سياسي: نقف مع كل شخص وطني أو أي قوى هدفها تحرير العراق من قبضة الميليشيات 07 آب 2020 01:56 م

محمد صاحب الدراجي

نائب: أي تعديل دستوري لا يتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لن تكون له قيمة 07 آب 2020 10:02 ص

التعليقات