وفاة معتقل في سجن الحوت نتيجة التعذيب والإهمال الصحي

كشف مركز توثيق جرائم الحرب، عن وفاة المعتقل مصطفى عبد الرحيم الراوي في سجن الحوت نتيجة التعذيب والإهمال الصحي.



وذكر المركز في بيان أن "المعتقل مصطفى عبد الرحيم عبد الحميد السرحان الراوي توفي في سجن الحوت بمدينة الناصرية، إثر التعذيب والإهمال الصحي".



وأوضح المركز، أن "المعتقل انتهت محكوميته منذ فترة، وهو على قيد الإفراج، مما يؤكد أن هذه الحالات هي قتل خارج القانون".

