نائب: دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق

اعتبر النائب حسين العقابي، ان دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية /غش وتدليس/ يشهدها العراق.
وقال العقابي في تغريدة على "تويتر": "حينما ننتقد اقليم كردستان فالمعني بالتاكيد السلطة لا الشعب".
واضاف "اذا كانت رواتب موظفي الاقليم ونسبتهم 23% من موظفي العراق تدفع من ايرادات نفط الجنوب والمنافذ الحدودية فيه، فلمن تذهب ايرادات المنافذ والنفط في الاقليم".
وتابع "اؤمن واثقا انها اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق الحديث".
وقال العقابي في تغريدة على "تويتر": "حينما ننتقد اقليم كردستان فالمعني بالتاكيد السلطة لا الشعب".
واضاف "اذا كانت رواتب موظفي الاقليم ونسبتهم 23% من موظفي العراق تدفع من ايرادات نفط الجنوب والمنافذ الحدودية فيه، فلمن تذهب ايرادات المنافذ والنفط في الاقليم".
وتابع "اؤمن واثقا انها اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق الحديث".