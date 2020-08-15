نائب: دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق

اعتبر النائب حسين العقابي، ان دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية /غش وتدليس/ يشهدها العراق.



وقال العقابي في تغريدة على "تويتر": "حينما ننتقد اقليم كردستان فالمعني بالتاكيد السلطة لا الشعب".



واضاف "اذا كانت رواتب موظفي الاقليم ونسبتهم 23% من موظفي العراق تدفع من ايرادات نفط الجنوب والمنافذ الحدودية فيه، فلمن تذهب ايرادات المنافذ والنفط في الاقليم".



وتابع "اؤمن واثقا انها اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق الحديث".

