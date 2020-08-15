بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 04:08 م

بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين

ميليشيات

تستمر جرائم ملاحقة واغتيال الناشطين المدنيين وأصحاب الكلمة الحرة في محافظات العراق التي تشهد حراكا شعبيا مستمرا.

فقد شيّع عراقيون من أهالي محافظة البصرة جثمان الناشط والقيادي في المظاهرات الشعبية أسامة تحسين الخفاجي، الذي اغتالته ميليشيات مسلحة.

وردد المشيعون شعارات وهتافات، طالبوا فيها الحكومة والأجهزة الأمنية بالكشف عن قتلة الخفاجي وباقي الناشطين المطالبين بالإصلاحات ومحاربة الفساد.

كما رددوا هتافات تؤكد على استمرارهم في المظاهرات للمطالبة بالحقوق المشروعة، والمتمثلة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر مصدر أمني، أن مسلحين مجهولين اقتحموا مركزا لتقديم خدمة الإنترنت يعود للناشط تحسين الخفاجي.

وأضاف المصدر ذاته أن المسلحين أطلقوا النار على الناشط مما أدى لمقتله على الفور، في حين أصيب شخص آخر بجروح صادف وجوده في المركز لحظة وقوع الهجوم.

والخفاجي معروف بنشاطه الواسع في الاحتجاجات الشعبية ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

من جهتها حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين على خلفية اغتيال الخفاجي.

وأفادت المفوضية، في بيان، "نؤكد تحذيراتنا السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين التي تشير إلى ضعف الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم".

وأردف "هذا الأمر يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص".

وتعرض عشرات الناشطين المدنيين لعمليات اغتيال منذ بدء الحراك الشعبي في تشرين الأول الماضي ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ونجح الحراك الشعبي في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.


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