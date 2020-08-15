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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 آب 2020 03:29 م

ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 100 يوم لتقييم عمل الكابينة الوزارية؟ .. نائب عن سائرون يجيب

حكومة الكاظمي
  علق النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت، 15 آب 2020، عن انتهاء مهلة 100 يوم التي منحت لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقييم عمل حكومته، فيما بين انه تحالفه سيقدم رؤيته وقناعاته بعمل الحكومة.

وقال المسعودي في حديث  له ،  ان مهلة الـ100 يوم، التي اعلنت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري نقلاً عن الاخير، منحها لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقييم عملها يجب ان لا تستخدم للتسقيط والضغط، بل جاءت لتقييم عمل الكابينة الوزارية طيلة الفترة الماضية.

واشار المسعودي الى ان  تحالف سائرون يتجه نحو تقييم عمل الحكومة ككل، والغرض من تقييمها لا يقصد به تقيد الانجازات، بل سيتم دراسة القرارات والاوامر التي صدرت خلال تلك المدة.
وتابع ان الكاظمي لم يكن موفقاً في بعض الفقرات، مثل معالجة رواتب الموظفين، ومعالجة البطالة، والدرجات الوظيفية ومعالجة السلاح المنلفت ومواجهة الفساد، والنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية، فيما وفق الكاظمي في انفتاحه على القوى السياسية واتصالاته بكل الاطراف، ولج يجعل اي خطوط حمراء مع علاقات العراق الدولية والاقليمية.
وعن توجه التيار الصدري نحو الدعوة الى التظاهرات، للضغط على الحكومة لتنفيذ الاصلاحات بعد انتهاء المهلة، بين النائب عن سائرون: ليست كل المعالجات نعاملها بالتظاهرات، سنقدم رؤيتنا بخصوص نقاط قوة وضعف الحكومة الحالية، ونطلب من الكاظمي الاجابة على الاشكاليات التي نطرحها، واذا كانت اجاباته غير مقنعة سنذهب نحو استضافته واستجوابه داخل قبة البرلمان.
وكان  مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق، منح رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مهلة 100 يوم لمراقبة عمل حكومة الكاظمي، وإمكانية تحقيق ما وعدت به.
وصوت مجلس النواب، في السابع من ايار الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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