الديوانية تسجل 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم السبت، بتسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تسجيل 103 حالات شفاء من الفيروس التاجي".



وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة والبيئة، أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بواقع 4013 إصابة جديدة بمختلف محافظات العراق، بينها 116 إصابة في محافظة الديوانية.



وبلغ عدد الشفاء الكلي من فيروس كورونا، "120129بنسبة 71,4 بالمئة، أما مجموع الإصابات فقد بلغ 168290، والعدد الكلي للراقدين بلغ 42452، حيث 627 منهم في العناية المركزة، بينما بلغ المجموع الكلي للوفيات في العراق منذ تفشي الوباء 5709".