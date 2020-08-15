نائب: زيارة الكاظمي لواشنطن نقلة مهمة بالعلاقات الثنائية

وصف النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية بأنها نقلة مهمة في العلاقات الثنائية.



وتابع في تصريح له أن أمريكا تمتلك إمكانيات كبيرة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وثقافياً وعلمياً ، وباستطاعتها مساعدة العراق للخروج من أزماته الكبيرة والتحديات التي يواجهها في بناء مؤسساته .



وأشار إلى الجميع يسعى لأن يكون العراق نقطة للصراع بل نقطة للقاء والحوار ما بين المختلفين.

