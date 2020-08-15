المنافذ؛ طريبيل يحقق إيرادات ضريبية وكمركية تتجاوز الـ2مليار دينار في يوم واحد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار والذي بلغ (2,384,794,000) مليار دينار عراقي والمتحقق ليوم 14 آب من الشهر الجاري وهو ماتم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.



وتوزعت تلك الإيرادات بواقع (2,150,206,000) دينار عراقي عن قيمة المبالغ المتحققة من المركز الكمركي، ومبلغ (234,588,000) دينار عراقي والتي تم استحصالها من الوحدة الضريبية.



هذا التصاعد في الإيرادات جاء نتيجة لممارسة هيئة المنافذ الحدودية واجباتها بتخطيط ومهنية عالية وفق ما نصت عليه القوانين في احكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وكذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء في تعظيم وتعزيز موارد الدولة وتطبيق برنامجه الحكومي ومسيرته الاصلاحية لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.