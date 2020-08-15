واشنطن تلمح إلى تفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة العقوبات على إيران

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تخطط لتفعيل آلية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والتي تنص على إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.



جاء هذا بعد رفض مجلس الأمن الدولي محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.



وقالت كيلي كرافت: "في الأيام المقبلة، ستنفذ الولايات المتحدة تعهدها بعدم التوقف عند أي شيء من أجل تمديد حظر الأسلحة".



كانت واشنطن قد هددت أنه في حالة رفض محاولتها، فإنها ستقوم بتفعيل آلية "الرد السريع" في الاتفاق النووي لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.





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