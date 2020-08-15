العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم

كشفت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم، أن العراق احتل المرتبة 83 عالمياً والسادس عربياً في قائمة أغنى دول العالم.



وذكرت المجلة في تقرير لها نشر على موقعها لعام 2020 أن "قطر احتلت المرتبة الاولى من اصل 191 دولة مدرجة بالجدول بأغنى دول العالم حيث بلغ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي فيها 132.886 دولار، يليها مكاو وبدخل بلغ 114.363 دولار، يليها لوكسمبورك بدخل بلغ 108.951 دولار يليها سنغافورة بالمرتبة الرابعة".



وأشارت إلى أن "دولة بورندي في افريقيا تذيلت الدول حيث بلغ دخل الفرد من الناتج المحلي فيها 727 دولار تسبقها جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الترتيب".



وأضافت أن "العراق احتل المرتبة الـ 83 عالميا بأغنى دول العالم والسادسة عربيا تسبقه كل من قطر والامارات والكويت والسعودية والبحرين ووعمان".



وأوضحت أن "الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما هو إجمالي جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد وبالتالي فان من المفترض أن تكون أغنى الدول هي بالضبط التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي مثل الولايات المتحدة ، الصين ، اليابان ، ألمانيا، الا ان هذه الدول لديها كثافة سكانية كبيرة وبالتالي فان دخل الفرد سوف يكون قليل مقارنة بدول اخرى كقطر ولوكسمبورغ التي يكون لديها سكان اقل".





