بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 آب 2020
آخر الأخبار
وفاة معتقل في سجن الحوت نتيجة التعذيب والإهمال الصحي بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين خيوط يسير وراءها المحققون فى انفجار مرفأ بيروت.. وتقرير أوروبي يستبعد فرضية العامل الخارجي الديوانية تسجل 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا واشنطن تلمح إلى تفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة العقوبات على إيران العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ميسان قوة عسكرية كبيرة تداهم منزل الناشط حمزة المندلاوي في ديالى مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال الناشط والإعلامي وسام الذهبي يتعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 01:48 م

العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم

الاقليم العربي في العراق
كشفت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم، أن العراق احتل المرتبة 83 عالمياً والسادس عربياً في قائمة أغنى دول العالم.

وذكرت المجلة في تقرير لها نشر على موقعها لعام 2020 أن "قطر احتلت المرتبة الاولى من اصل 191 دولة مدرجة بالجدول بأغنى دول العالم حيث بلغ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي فيها 132.886 دولار، يليها مكاو وبدخل بلغ 114.363 دولار، يليها لوكسمبورك بدخل بلغ 108.951 دولار يليها سنغافورة بالمرتبة الرابعة".

وأشارت إلى أن "دولة بورندي في افريقيا تذيلت الدول حيث بلغ دخل الفرد من الناتج المحلي فيها 727 دولار تسبقها جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الترتيب".

وأضافت أن "العراق احتل المرتبة الـ 83 عالميا بأغنى دول العالم والسادسة عربيا تسبقه كل من قطر والامارات والكويت والسعودية والبحرين ووعمان".

وأوضحت أن "الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما هو إجمالي جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد وبالتالي فان من المفترض أن تكون أغنى الدول هي بالضبط التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي مثل الولايات المتحدة ، الصين ، اليابان ، ألمانيا، الا ان هذه الدول لديها كثافة سكانية كبيرة وبالتالي فان دخل الفرد سوف يكون قليل مقارنة بدول اخرى كقطر ولوكسمبورغ التي يكون لديها سكان اقل".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميليشيات

بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين 15 آب 2020 04:08 م

حكومة الكاظمي

ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 100 يوم لتقييم عمل الكابينة الوزارية؟ .. نائب عن سائرون يجيب 15 آب 2020 03:29 م

الرئيس ترامب والكاظمي

لعلها تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن.. ماذا يريدالعراقيون من مباحثات الكاظمي في واشنطن؟؟ 15 آب 2020 03:24 م

تفجير بيروت

خيوط يسير وراءها المحققون فى انفجار مرفأ بيروت.. وتقرير أوروبي يستبعد فرضية العامل الخارجي 15 آب 2020 03:20 م

علاج كورونا

في ظل خزينة خاوية ونظام صحي متدهور.. أغسطس هو الأكثر حسما في تحديد هوية المنتصر هل هو كورونا أم العراقيون 15 آب 2020 03:06 م

انتخابات-العراق

الكتل السياسية تتصارع على الدوائر الانتخابية.. ومراقبون: تتعمّد ذلك لتأجيل الانتخابات بسبب انهيار شعبيتها 15 آب 2020 02:38 م

الكاظمي

طائرة عسكرية عراقية محملة بالمساعدات تصل بيروت.. والكاظمي: نقف موحدين إلى جانب شعب لبنان 15 آب 2020 12:30 م

الشرطة الاتحادية

الشرطة الاتحادية: خطة أمنية لحماية السجون المركزية.. والتصدي لأي عمل أو نشاط عسكري مسلح 15 آب 2020 10:55 ص

التعليقات