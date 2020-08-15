هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ميسان

أعلنت وزارة النقل، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت اليوم السبت، حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان.



وبين تقرير الهيئة في بيان، أن "قوتها قد بلغت (3،5) درجة على مقياس رختر ، وتبعد (49) كم شمال شرق مدينة العمارة في محافظة ميسان، مشيرة، لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين كما سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".



وتابع التقرير: "نهيب بالمواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".