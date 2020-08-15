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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 01:16 م

قوة عسكرية كبيرة تداهم منزل الناشط حمزة المندلاوي في ديالى

القوات الأمنية
أكد مصدر أمني، اليوم السبت، أن قوة عسكرية كبيرة داهمت منزل الناشط المدني حمزة المندلاوي واعتقلته في محافظة ديالى.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن "قوة كبيرة تتكون أكثر من 30 شخصاً وعشرة سيارات عسكرية ومدنية تداهم منزل الناشط المدني حمزة المندلاوي (حمزه كوكل ) في قضاء بلدروز محافظة ديالى الساعة 6 صباحآ اليوم".

وأضاف أن "سبب الاعتقال جاء بسبب قيادته مظاهرات قبل أسبوعين ضد مسؤولي حيتان الفساد في محافظة ديالى عامة وبلدروز خاصة ونشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوق الشعب والتحرر من الأحزاب الفاسدة".

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