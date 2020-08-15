بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 آب 2020
آخر الأخبار
وفاة معتقل في سجن الحوت نتيجة التعذيب والإهمال الصحي بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين خيوط يسير وراءها المحققون فى انفجار مرفأ بيروت.. وتقرير أوروبي يستبعد فرضية العامل الخارجي الديوانية تسجل 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا واشنطن تلمح إلى تفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة العقوبات على إيران العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ميسان قوة عسكرية كبيرة تداهم منزل الناشط حمزة المندلاوي في ديالى مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال الناشط والإعلامي وسام الذهبي يتعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 01:11 م

مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال

أندريا بيرلو

اجتمع المدير الفني الجديد ليوفنتوس، أندريا بيرلو، مع رئيس يوفي أندريا أنييلّي ونائبه بافل نيدفيد، بالإضافة إلى المدير الرياضي فابيو باراتيتشي، لمناقشة تحركات السيدة العجوز في الميركاتو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن الاجتماع استمر 6 ساعات، وأسفر عن دعم استمرار كريستيانو رونالدو، رغم شائعات رحيله المحتمل.

وأشارت إلى أن باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به في يوفنتوس لجمع الأموال، بعد الخروج المبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنه يمكن عرض ديبالا على مانشستر يونايتد، من أجل إعادة بول بوجبا إلى تورينو.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن بيرلو طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم صريح، ودوفان زاباتا نجم أتالانتا هو الخيار الأول لليوفي، إذا وافق ناديه على الصفقة.

وأضافت أن أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، الذي طلب المدرب السابق ماوريسيو ساري ضمه، لم يستبعد بشكل نهائي من حسابات بيرلو.

وتابعت أن يوفنتوس يراقب أيضًا راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، بالإضافة إلى إدين دجيكو إذا سُمح له بالرحيل عن روما.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
من المباراة

"فاجعة برشلونة" .. ميونخ يسحق النادي الكتالوني بثمانية أهداف 15 آب 2020 09:13 ص

ميسي

ميونخ يكشف عن خطة إيقاف خطورة ميسي في لقاء الليلة مع برشلونة 14 آب 2020 04:20 م

لايبزيغ الألماني

لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا 14 آب 2020 11:04 ص

أحمد الباقري

الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ 12 آب 2020 04:28 م

برشلونة

إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا 12 آب 2020 02:36 م

safe_image

"ناسا" تكشف عن بقعة شمسية خطيرة تعطل الاتصالات والفضائيات والكهرباء 11 آب 2020 02:10 م

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 11 آب 2020 09:58 ص

ميسي

برشلونة عن إصابة ميسي: ليست خطيرة 10 آب 2020 04:37 م

التعليقات