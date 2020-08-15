مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال

اجتمع المدير الفني الجديد ليوفنتوس، أندريا بيرلو، مع رئيس يوفي أندريا أنييلّي ونائبه بافل نيدفيد، بالإضافة إلى المدير الرياضي فابيو باراتيتشي، لمناقشة تحركات السيدة العجوز في الميركاتو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن الاجتماع استمر 6 ساعات، وأسفر عن دعم استمرار كريستيانو رونالدو، رغم شائعات رحيله المحتمل.

وأشارت إلى أن باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به في يوفنتوس لجمع الأموال، بعد الخروج المبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت أنه يمكن عرض ديبالا على مانشستر يونايتد، من أجل إعادة بول بوجبا إلى تورينو.



وقالت الصحيفة الإيطالية إن بيرلو طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم صريح، ودوفان زاباتا نجم أتالانتا هو الخيار الأول لليوفي، إذا وافق ناديه على الصفقة.



وأضافت أن أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، الذي طلب المدرب السابق ماوريسيو ساري ضمه، لم يستبعد بشكل نهائي من حسابات بيرلو.



وتابعت أن يوفنتوس يراقب أيضًا راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، بالإضافة إلى إدين دجيكو إذا سُمح له بالرحيل عن روما.