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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 آب 2020 12:20 م

القبض على قيادي بالهيئة الشرعية لداعش الإرهابي واثنين من معاونيه في نينوى

داعش
القت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على الانغماسي والشرعي لما يسمى بالهيئة الشرعية لداعش  واثنين من معاونية في نينوى. 

 وقال بيان لوزارة الداخلية ان مفارز وكالة الاستخبارات في نينوى القت القبض على الانغماسي والشرعي لمايسمى بالهيئة الشرعية في داعش الإرهابية المكنى ابو خطاب الذي عمل بمايسمى فرقة الفرقان ومن ثم عمل مع الانغماسين بصفة (انغماسي انتحاري) وبعدها تم تنصيبة بصفة (شرعي) لما يسمى الهيئة التشريعية، واثنين من معاونية الأول عمل في مايسمى المعسكرات العامة والمكنى ابو مصعب والآخر عمل بمايسمى ولاية نينوى والمكنى ابو سفيان، بمناطق متفرقة من محافظة نينوى.
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