منصب "وكيل أمين بغداد"، يصل إلى 10 ملايين دولار في مزاد المحاصصة

كشف مصدر مطلع، عن، ان منصب "وكيل امين بغداد"، وصل الى مبلغ 10 ملايين دولار في مزاد المحاصصة.

وقال المصدر إن "منصب امين بغداد سيشرف عليه بشكل مباشر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث سيقوم هو بتسمية الأمين الجديد.

وأضاف ان "هناك صراعا سياسيا حزبيا كبيرا على منصب وكيل امانة بغداد، حيث وصل سعر المنصب الى 10 ملايين دولار"، مشيراً إلى أن "هناك رجل اعمال لديه استثمارات في الامانة هو الأقرب لشغل المنصب.