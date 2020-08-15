القت القوات الامنية القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في بغداد.



وقال بيان لوزارة الداخلية ان مفارز وكالة الاستخبارات القت القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في منطقة المنصور ببغداد حيث تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته (٤٠) الف دولار أمريكي فئة (١٠٠ دولار مزيف)، أثناء قيامه بالترويج ومحاولة بيعها ليتم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة بعد تدوين أقواله.

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