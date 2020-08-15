وزارة الصحة تحذر من سير الوضع الصحي في العراق نحو المجهول

حذرت وزارة الصحة والبيئة، ، من سير الوضع الصحي في العراق نحول المجهول، فيما دعت إلى تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا.



وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة، حازم الجميلي، في تصريح صحفي إن "وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى عتبة الـ 4 آلاف إصابة يعدّ مؤشراً خطيراً جداً"، داعياً "الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه بخصوص جميع المخالفين للتعليمات، وأنه يجب اتخاذ قرار سريع في هذا المجال".

وأضاف الجميلي، أن "هذا الارتفاع في أعداد الإصابات ناجم عن عدم التزام المواطنين في الفترة السابقة، وخاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

وتابع: "في حال تركت الأمور على ما هي عليه في ظل تفاقم الإصابات، فهذا يعني أن الوضع الصحي في البلاد يسير نحو المجهول"، مشدداً على "ضرورة أن تتخذ الجهات الصحية والأمنية أقصى الإجراءات بحق المخالفين".

وسجل العراق، أمس الجمعة، أعلى معدل يومي من الإصابات بفيروس كورونا بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4013 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2921 حالة.