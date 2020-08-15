عثمان: موقف الحكومتين الاتحادية والاقليم تجاه الاعتداءات التركية المتكررة ضعيف

أكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان موقف حكومتي الاتحادية والإقليم تجاه الاعتداءات التركية المتكررة ضعيف ويحتاج الى حزم.



وقال عثمان في تصريح صحفي ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتصرف كسلطان عثماني في التوسع نحو الدول الاخرى لذا يجب وضع حد له لافتا الى انه كان الاولى بالعراق الذهاب الى مجلس الامن لتقديم شكوى رسمية ضد الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية.



واشار الى ان تركيا تعتدي يوميا على العراق وشمال سوريا وليبيا وهذا مؤشر خطير لذا يجب وضع حد لسياسية تركيا العدوانية .



ولفت الى ان الدور الامريكي في هذا المجال سيء لانها تشجع تركيا الى حد ما على التدخل والاعتداء على بعض المناطق في العراق وسوريا.



واوضح ان الموقف تجاه الاعتداءات التركية من قبل الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ضعيف ولا يرتقي الى مستوى الحدث مؤكدا ان الموضوع يحتاج الى الحزم تجاه هذه الاعتداءات لضمان عدم تكرارها.