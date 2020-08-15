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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 11:40 ص

تسجيل 119 حالة وفاة و5061 إصابة جديدة بكورونا المستجد في روسيا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 حالة وفاة و5061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، أن "الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء أوكروغ نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)"، مشيرة إلى "عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.7% من المرضى الجدد".

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير "119 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، (مقابل 114 وفاة في اليوم السابق)".

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.6% وأصبح 917884، منها 15617 حالة وفاة و172856 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بواقع 1505 حالات نشطة مقارنة مع يوم أمس، بحسب وسائل إعلام روسية.

وتماثل "6447 مريضا للشفاء من فيروس كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 729411 شخصا".

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 32.2 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، 318 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 229 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
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