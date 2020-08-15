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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 11:32 ص

ديالى تسجل ٦٧ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا العراق
أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم السبت، تسجيل ٦٧حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان، أنه "تم تسجيل ٦٧حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة مقابل ١٠٠ حالة شفاء خلال الساعات ٢٤ الماضية بعموم مناطق محافظة ديالى".

وسجلت وزارة الصحة، يوم أمس، 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق، في معدل هو الأعلى منذ تفشي الوباء في البلد.

ونشرت الوزارة إحصائية إجمالية، لعدد حالات الشفاء في العراق منذ ظهور الوباء، حيث بلغت 120129 بنسبة 71,4 بالمئة، أما مجموع الإصابات فقد بلغ 168290 والعدد الكلي للراقدين بلغ 42452، حيث 627 منهم في العناية المركزة، وبلغ المجموع الكلي للوفيات في العراق منذ تفشي الوباء 5709.
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