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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 11:26 ص

نقابة فناني الديوانية تنعي خالد عبد الهادي بعد وفاته بكورونا

الفنان خالد عبد الهادي
نعت نقابة فناني العراق فرع محافظة الديوانية، اليوم السبت، أحد أعضائها المنتمين لها بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت النقابة في بيان، أن "نقابة الفنانين العراقيين فرع الديوانية، نعت أحد اعضائها الفنان خالد عبد الهادي الذي فارق الحياة صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا".

وأصاب فيروس كورونا المستجد عددا من الفنانين والرياضيين، مما تسبب بوفاة العديد منهم، في حين تماثل بقية المصابين بالفيروس التاجي من الفنانين والرياضيين.

وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق، 168290 إصابة، بعد إعلان وزارة الصحة أمس الجمعة، تسجيل أعلى معدل إصابات يومية منذ دخول الوباء للعراق، بواقع 4013 إصابة في مختلف محافظات العراق.
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أخر تعديل: السبت، 15 آب 2020 11:29 ص
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