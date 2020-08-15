الاتصالات تنسّق لتشغيل 150 ألف خط ضوئي في بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات انها تنسق مع الشركات المختصة لتسويق وتشغيل 150 الف خط ضوئي في بغداد ضمن مشروع القرض الياباني لخدمات الكيبل الضوئي.

وقال مدير الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الاسدي”: ان شركته اعلنت آلية المشاركة بتشغيل وصيانة وتسويق مشروع القرض الياباني لخدمات ال FTTH للكيبل الضوئي، لما يقرب من 150 الف خط في بغداد، مفصحا عن التنسيق مع الشركات المختصة فنياً وهندسياً للمشاركة بتسويق الخدمات المتاحة عبر الشبكة الضوئية.



واضاف ان وزارته كانت قد اعلنت حملة لازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية ضمن عدد من المحافظات في البلاد، لاسيما محافظة الأنبار وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، اذ باشرت هيئة إزالة تجاوزات الكيبل الضوئي المشكلة بمديرية الاتصالات والمعلوماتية في المحافظة، ازالة شبكة الكيبل الضوئي الممتدة على أعمدة الكهرباء بصورة غير رسمية بمناطق واحياء الرمادي، مؤكدا قطع وازالة العديد منها اضافة الى الكابينات التي تجهز خدمة الانترنت بشكل غير مرخص.