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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 آب 2020 11:05 ص

خبير قانوني: تشريع قانون الخدمة الإلزامية خطوة إيجابيه ستجد البدائل الداعمة والاحتياط للقوات المسلحة

الخبير القانوني، علي التميمي
وصف الخبير القانوني علي التميمي  تشريع قانون الخدمة الإلزامية بانه خطوة ايجابيه ستجد البدائل الداعمة والاحتياط للقوات المسلحة في كافة المجالات.

وقال التميمي في بيان:  ان خدمة العلم موجودة في عدد كبير من بلدان العالم المتطورة لتنمية مواهب الشباب وإعدادها في مجالات مختلفة ليتسنى لهم الدخول في مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام بعد كسب الخبرات وتعلم ما يناسب مواهبهم .

واوضح : ليس بالضرورة أن تكون خدمة العمل إلزامية أو عسكرة المجتمع وإنما إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في دول عالمية مثل
 السويد وهذا ممكن ان ينص عليه القانون .

واكد التميمي انه من ممكن ان يكون هذا القانون نموذجي اجتماعي ثقافي للقضاء على جزء كبير من البطالة وتقسيم الخدمة حسب الدراسة والشهادة الجامعية بعيدا عن الإلزام والقسوة التي كانت قبل ال٢٠٠٣.

واوضح انه من الممكن ان يعرض مشروع القانون لأخذ رأي الصحف ومنظمات المجتمع المدني والخبراء قبل تشريعه.
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أخر تعديل: السبت، 15 آب 2020 11:07 ص
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