بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 آب 2020
آخر الأخبار
وفاة معتقل في سجن الحوت نتيجة التعذيب والإهمال الصحي بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين خيوط يسير وراءها المحققون فى انفجار مرفأ بيروت.. وتقرير أوروبي يستبعد فرضية العامل الخارجي الديوانية تسجل 126 إصابة جديدة بفايروس كورونا واشنطن تلمح إلى تفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة العقوبات على إيران العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ميسان قوة عسكرية كبيرة تداهم منزل الناشط حمزة المندلاوي في ديالى مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال الناشط والإعلامي وسام الذهبي يتعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في الناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 10:55 ص

الشرطة الاتحادية: خطة أمنية لحماية السجون المركزية.. والتصدي لأي عمل أو نشاط عسكري مسلح

الشرطة الاتحادية

كشف قائد الشرطة الاتحادية، الفريق جعفر البطاط، عن الشروع بتنفيذ خطة أمنية وبتوجيه واشراف مباشر من وزير الداخلية لحماية السجون المركزية في بغداد والمحافظات, معلنا عن دور جديد لقواته في التصدي لأي عمل أو نشاط عسكري مسلح داخل بغداد والمحافظات.

وقال البطاط، في تصريح صحفي، إن "الشرطة الاتحادية تضطلع بمهام وواجبات عديدة تتمثل في حفظ النظام وكذلك حماية السجون المركزية في بغداد والمحافظات والتي تتعلق بالقضايا الجنائية".

وكشف الفريق البطاط عن "الشروع بتنفيذ خطة أمنية بتوجيه واشراف مباشر من وزير الداخلية تتعلق بحماية السجون المركزية في البلاد؛ شملت سجون البصرة والناصرية والكرخ والكاظمية والتاجي وأبو غريب في بغداد".

وأشار إلى أن "قوات الشرطة الاتحادية أنيطت لها مهام التصدي لأي عمل أو نشاط إرهابي داخل بغداد والمحافظات, باعتبار أن الشرطة الاتحادية هي القوة الماسكة في تلك المناطق وواجبها الأساس التصدي لتلك العصابات الإرهابية المسلحة ومعالجتها".

وبشأن تسليح قوات الشرطة الاتحادية, بين قائد الشرطة، أن "الشرطة الاتحادية مدربة ومجهزة بأحدث وأفضل التقنيات والإمكانيات العسكرية الحديثة والمتطورة وبشكل يمكنها من أداء المهام القتالية الكبيرة الموكلة إليها في محاربة وملاحقة التنظيمات الإرهابية, وهي في تقدم وتطور مستمر وتضاهي الشرطة الاتحادية في بعض البلدان الأوروبية وتمثل القوة الكبرى الثانية في العراق".

وأضاف البطاط ان "الشرطة الاتحادية متواجدة في محافظات كركوك وصلاح الدين وسامراء وكذلك في بغداد الكرخ والرصافة لحفظ الأمن في تلك المحافظات لملاحقة العناصر الإرهابية والمساهمة في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون في تلك المناطق الى جانب القوات الأمنية والعسكرية الأخرى, فضلاً عن متابعة ومطاردة عناصر عصابات داعش الإرهابية في العراق".

وأردف، أن "قوات الشرطة الاتحادية شاركت وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعمليات النصر في صفحاتها الأربع في مطاردة فلول عصابات داعش الارهابية، وحققنا في تلك العمليات نتائج كبيرة, كذلك المساهمة في عودة الاسر النازحة في تلك المناطق وفرض سلطة الدولة والقانون وحفظ النظام في تلك المحافظات, والحفاظ على المكتسبات الامنية من خلال تدمير وتفكيك الخلايا الارهابية لداعش والبنى التحتية للتنظيم الإرهابي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميليشيات

بعد مقتل الخفاجي.. تحذيرات من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين العراقيين 15 آب 2020 04:08 م

حكومة الكاظمي

ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 100 يوم لتقييم عمل الكابينة الوزارية؟ .. نائب عن سائرون يجيب 15 آب 2020 03:29 م

الرئيس ترامب والكاظمي

لعلها تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن.. ماذا يريدالعراقيون من مباحثات الكاظمي في واشنطن؟؟ 15 آب 2020 03:24 م

تفجير بيروت

خيوط يسير وراءها المحققون فى انفجار مرفأ بيروت.. وتقرير أوروبي يستبعد فرضية العامل الخارجي 15 آب 2020 03:20 م

علاج كورونا

في ظل خزينة خاوية ونظام صحي متدهور.. أغسطس هو الأكثر حسما في تحديد هوية المنتصر هل هو كورونا أم العراقيون 15 آب 2020 03:06 م

انتخابات-العراق

الكتل السياسية تتصارع على الدوائر الانتخابية.. ومراقبون: تتعمّد ذلك لتأجيل الانتخابات بسبب انهيار شعبيتها 15 آب 2020 02:38 م

الاقليم العربي في العراق

العراق في المرتبة 83 عالمياً.. والسادس عربياً بقائمة أغنى دول العالم 15 آب 2020 01:48 م

الكاظمي

طائرة عسكرية عراقية محملة بالمساعدات تصل بيروت.. والكاظمي: نقف موحدين إلى جانب شعب لبنان 15 آب 2020 12:30 م

التعليقات