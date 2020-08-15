نائب عن البصرة :خلية الأزمة فشلت في إدارة ملف جائحة كورونا



حذر النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، من خطر صحي كبير في المحافظة نتيجة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن خلية الازمة فشلت في ادارة ملف الجائحة.

وقال الخزعلي، في بيان ، إن "خلية الأزمة في البصرة، فشلت في إدارة ملف الصحة في المحافظة، والتخبط في القرارات والمواقف، ضحيته المواطن والكوادر الصحية"، مشدداً على "ضرورة إقالة وتغيير مدير صحة البصرة وكافة أعضاء خلية الأزمة".

وأثنى، على "جهود مدراء المستشفيات والكوادر الصحية"، مشيراً إلى أن "بعض المواقف والقرارات لمدير الصحة وخلية الازمة غير موفقة، ومنها غلق المستشفيات للعمليات، والاتجاه للمستشفيات الأهلية، وهذا يؤثر على الفقراء

ودعا، وزير الصحة إلى "زيارة البصرة وتقييم الواقع الصحي للمستشفيات عن قرب، وذلك لوجود مشاكل حقيقية تتطلب قرارات حاسمة بعيدة عن المجاملات السياسية، ومنها إقالة خلية الأزمة.

وحذر الخزعلي، من أن "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ينذر بخطر كبير في البصرة".