لجنة العلاقات الخارجية النيابية : العراق لايزال بحاجة لدعم ومساعدة التحالف الدولي

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية شيركو ميرويس ، ان العراق لايزال بحاجة لدعم ومساعدة التحالف الدولي لمواجهة التحديات الامنية وتقديم الدعم الفني والاستشاري للقوات العراقية،.

وقال ميرويس في تصريح صحفي ، إن “العراق لايزال بحاجة الى دعم القوات الصديقة في التحالف الدولي ومنها الولايات المتحدة بسبب التحديات الحرجة وحاجة القوات العراقية للمزيد من الدعم الفني لمواجهة أي تهديات امنية”، مشيدا بدور التحالف الدولي في تجاوز تهديدات تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.

واضاف أن “خروج القوات الاجنبية من بلدنا من أولوياتنا، لكن الامر بحاجة الى تريث ومراحل خروج تدريجية للحفاظ على الامن الوطني للعراق.

واعتبر ميرويس “اصدقاء العراق ممن قدموا لهم الدعم والاسناد الامني لهم الااولوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تغليب مصلحة وسيادة العراق فوق كل شيء مشددا على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والمساندة للعراق في عموم المجالات.

وعن زيارة الكاظمي لواشنطن المرتقبة، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية، رئيس الوزراء الى “تفعيل الاتفاقيات التي تصب لمصلحة العراق ومنها الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة صاحبة النفوذ والاولوية في المحيط الدولي.

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