اغتيال الناشط المدني تحسين أسامة داخل شركته وسط البصرة

أعلن مصدر امني، اغتيال الناشط المدني تحسين اسامة في شركته الخاصة بالإنترنت في شارع البهو وسط البصرة.

وقال المصدر ان " مسلحين مجهولين قاموا باغتيال الناشط المدني تحسين اسامة في شركته الخاصة بالإنترنت في شارع البهو وسط البصرة".



واضاف المصدر ان" شخصا كان برفقة اسامة اصيب خلال الهجوم وان القوات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث"..