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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 آب 2020 10:29 ص

نائب عن نينوى :ضباط يستغلون مناصبهم للاستيلاء على أراض في الموصل‎

نايف الشمري
كشف عضو البرلمان  عن محافظة نينوى نايف الشمري عن حالات استغلال المناصب الأمنية في نينوى من قبل بعض الضباط من أجل الاستيلاء على الأراضي داخل مدينة الموصل، على الرغم من أنهم من خارج المحافظة.

وقال الشمري في بيان إن "ضباطا لم يشتركوا بمعارك تحرير نينوى وهم في الأصل من محافظات أخرى، بدأوا بالاستحواذ على أراضي تعود للدولة، مستخدمين أساليب الترهيب والتهديد تجاه الموظفين للسكوت عن سرقاتهم"، مؤكدا أن " بعض الضباط قاموا بتهديد المختارين وموظفي البلدية من أجل تمرير معاملات حصولهم على أراضي سكنية داخل مركز مدينة الموصل"، .

ودعا الشمري رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية إلى " التدخل العاجل من أجل وقف تلك الممارسات  ووقف عمليات ابتزاز الاهالي  والموظفين بتهم  انتمائهم لداعش مقابل الاستيلاء على الأراضي السكنية في نينوى.
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