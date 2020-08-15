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السبت, 15 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 آب 2020 09:51 ص

الجمارك: نقل 11 حاوية مواد كيمياوية من أم قصر الشمالي إلى مخازن وزارة الكهرباء

ميناء ام قصر

أعلنت هيئة الجمارك العامة، نقل 11 حاوية مواد كيمياوية من جمرك ميناء أم قصر الشمالي إلى مخازن وزارة الكهرباء.

وقال مدير عام الهيئة خالد صلاح الدين في بيان، إن "مركز جمرك ميناء أم قصر الشمالي أكمل مهمة نقل ١١حاوية مواد كيمياوية عالية الخطورة وقابلة للاستخدام المزدوج الى مخازن وزارة الكهرباء".

وأضاف، أنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواصل المراكز الجمركية في جميع المنافذ الحدودية والموانئ عمليات الاخلاء من جميع الحاويات المتروكة والمتخلفة".

وأوضح، أن "عملية الإخلاء الحذر للمواد الكيمياوية من جمرك ميناء ام قصر الشمالي تمت بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية، والموانئ ووزارة الكهرباء".

إلى ذلك، أشار مدير مركز جمرك ام قصر الشمالي حسام صبيح، بحسب البيان، إلى أن "المواد التي تم اخلائها كانت مكدسة بالموانئ لأكثر من ثلاثة اشهر، وذلك بسبب عدم تسليم إجازة الاستيراد الخاصة بها لشركة التشغيل المشترك في الموانئ".

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