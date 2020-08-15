"فاجعة برشلونة" .. ميونخ يسحق النادي الكتالوني بثمانية أهداف

حقق بايرن ميونخ انتصارًا عريضًا على برشلونة بنتيجة "8-2"، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاصمة البرتغالي لشبونة.



وسجل لبايرن مولر في الدقائق 4 و31، وبيرسيتش في الدقيقة 21، وجنابري في الدقيقة 27، وكيميتش في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وكوتينو في الدقائق 85 و89، بينما سجل لبرشلونة ديفيد ألابا بالخطأ في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 57.



وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي، الفائز غدًا من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.





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