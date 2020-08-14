العراق يسجل أكثر من 4000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 4013 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتجاوز العراق لأول مرة حاجز الـ4 آلاف إصابة يومية.



وسجلت الوزارة 68 حالة وفاة في ذات المدة، وهو رقم يزيد عما سجلته الوزارة أمس بتسع حالات، كما سجلت 2921 حالة شفاء أيضا.



وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 120129 حالة، والإصابات 168290 إصابة، بينما الوفيات بلغت 5709.