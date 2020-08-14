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الجمعة, 14 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 14 آب 2020 04:20 م

ميونخ يكشف عن خطة إيقاف خطورة ميسي في لقاء الليلة مع برشلونة

ميسي
يلتقي الليلة عملاقي أوروبا بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال. 

ويلتقي الفريقان البافاري والكتالوني، في ثالث مواجهات دور الثمانية من البطولة بنظامها المختصر، بعد عودتها من توقف دام أشهراً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا. 

في السياق، كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه خطة الفريق الألماني لإيقاف خطورة قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. 

وقال رومينيغه لشبكة "سكاي سبورتس"، إن بايرن ميونيخ سيعتمد على مدافعه الشاب ألفونسو دافيز للتصدي لغزوات ميسي. 

ويرى أن اللاعب الكندي صاحب الـ19 عاما "قادر على السيطرة على ميسي". 

وتابع رومينيغه "ألفونسو قدم موسما عظيما واستحق عن جدارة لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني". 

وتابع: "إذا لعب ميسي في الجانب الأيسر (لبايرن)، ألفونسو سيعتني به. ستكون مهمة صعبة لكن مشوقة. دافيز لم تتم مراوغته أو تجاوزه كثيرا هذا الموسم". 

وكان دافيز لفت الأنظار بشدة هذا الموسم مع بطل الدوري الألماني، حيث ظهر 43 مرة في كل البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 9. 

وتحدد طرفا نصف النهائي الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي لايبزيغ الألماني مع باريس سان جرمان الفرنسي، فيما يصطدم الفائز من لقاء بايرن وبرشلونة بالفائز من مباراة أولمبيك ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي. 
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