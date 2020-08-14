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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 14 آب 2020 03:48 م

التميمي: لا يمكن المصادقة على أي انتخابات مبكرة

علي التميمي

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن المصادقة على أي انتخابات مبكرة ما لم يكتمل نصاب تشكيلة المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في بيان، إن تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم".

وأضاف: "قد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة وبعد شغور احد الاعضاء وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات".

وبين ان "الحل هو ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور ...لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور ".

وتابع: "أما قانون الانتخابات الجديد المتكون من ٥٠ مادة فالخلاف على المادة ١٥ منه حول الدوائر الانتخابية هل تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة ام هي دائرة واحدة ..وهذا يمكن حسمة بالتصويت وفق المادة ٥٩ من الدستور وان كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة منها حسن الاختيار ..والشفافية ..والاتيان بالكفاءات ..وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة ..وسهولة الانتخابات ..وضمان مشاركة واسعة لأنه مطلب جماهيري".

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