نادي آرسنال الإنجليزي يتعاقد مع الجناح البرازيلي ويليان

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعاقده مع الجناح البرازيلي ويليان، بشكل رسمي.



وجاء انتقال ويليان إلى الجانرز خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقد اللاعب مع تشيلسي دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد.



ونشر آرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو ترحيبي بويليان، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.



وأشارت تقارير سابقة إلى أن عقد ويليان مع الجانرز يمتد إلى 3 سنوات، وسيحصل اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف إسترليني.



وأبرزت أن الدولي البرازيلي، رفض العرض الأخير من تشيلسي للاستمرار، لأن البلوز اكتفوا بمنحه عقدا لسنتين فقط، بينما أصر ويليان على 3 مواسم، أو الرحيل عن ستامفورد بريدج.



