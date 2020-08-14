الأبيض: عسكرة المجتمع أضعفت مؤسسات الدولة العراقية

أكد المحلل السياسي أحمد الأبيض، أن تصنيف العراق بمراتب متدنية أمنيا يعود بالدرجة الأساس إلى العملية السياسية التي بنيت على أساس طائفي وعرقي، والأحزاب السياسية التي تبنت هذه العملية في مراحلها الأولى، وعمدت إلى عسكرة المجتمع وشحنه طائفيا.



ويرى الأبيض في تصريح صحفي، أن "عسكرة المجتمع أضعفت مؤسسات الدولة ومنها الأمنية التي بنيت على أسس ورؤى ضيقة".



وأشار إلى أنه "وبعد خروج معظم القوات الأميركية من العراق في 2011 بموجب اتفاقية أمنية مع بغداد تمكنت دول إقليمية من الهيمنة على البلاد، وجيرت كل إمكانيات العراق لصالح مشاريع هذه الدول".



