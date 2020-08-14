أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، انضمام رابطة القاضيات العراقية إلى الرابطة الدولية.



وهنأ مجلس القضاء في بيان، "رابطة القاضيات العراقية بمناسبة الموافقة على انضمام الرابطة الى رابطة القاضيات الدولية خاصة وان هذا الانجاز التاريخي هو الاول من نوعه على مستوى القضاء في العراق ودول المنطقة وبهذه المناسبة".



وشكر مجلس القضاء الأعلى "الجهود الساندة لهذا الانضمام من قبل سفارة المملكة المتحدة في بغداد".





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