بالرغم من اعتراض قوى سياسية وبرلمانية.. الكاظمي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها

على الرغم من اعتراض قوى سياسية وبرلمانيين على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في السادس من حزيران 2021.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن الأخير اجتمع برئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، من أجل بحث الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل.



ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرته، انطلاقاً من كونها مطلباً جماهيرياً، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الدينية، ورغبة القوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به"، داعيا مفوضية الانتخابات إلى تكثيف جهود استكمال تحضيرات الانتخابات.



وبين رئيس الوزراء، أن حكومته ستعمل بكل إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما وجه الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام مفوضية الانتخابات، للعمل بكل الإمكانيات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهندي، في وقت سابق، إن الكلفة التخمينية للانتخابات المبكرة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، لافتاً إلى استعداد الحكومة لتوفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأعلنت أغلب القوى السياسية عن تأييدها لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن كتلاً سياسية ونواباً طالبوا بتقديم موعدها شهرين وإجرائها في نيسان بدلاً عن حزيران من عام 2021.

في غضون ذلك، يتواصل الجدل بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، والذي تسبب بتأخير قيام البرلمان بإرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية من أجل المصادقة عليه.

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم همزة، أن قانون الانتخابات يحتاج إلى إجراء تعديل جوهري، موضحاً، في تصريح صحافي، أن "من أهم الأمور التي ينبغي إنجازها هو إكمال قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن "إكمال قانون الانتخابات يتطلب وجود توافق سياسي قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة".



