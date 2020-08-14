مقتل مدني بنيران مسلحين وسط مدينة الناصرية

اعلن مصدر في الشرطة مقتل مدني وسط مدينة الناصرية . وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه مدني اثناء مروره بعجلته ضمن منطقة الحي العسكري في مدينة الناصرية، ما أسفر عن مقتله في الحال. Copy أخبار متعلقة مقتل عنصر في ميليشيا الحشد بنيران قناصي داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة اغتيال مسؤول في الحشد العشائري بنيران مسلحين جنوبي صلاح الدين مقتل واصابة عنصرين من ميليشيا الحشد بنيران مسلحين شمال الحلة مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مقتل أحد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمال الحلة