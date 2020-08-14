مقتل مدني بنيران مسلحين وسط مدينة الناصرية







اعلن مصدر في الشرطة مقتل مدني وسط مدينة الناصرية .

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه مدني اثناء مروره بعجلته ضمن منطقة الحي العسكري في مدينة الناصرية، ما أسفر عن مقتله في الحال.