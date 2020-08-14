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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 آب 2020 01:19 م

وزارة الداخلية، : جهودنا مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة

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وزارة الداخلية، : جهودنا مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة




أكدت وزارة الداخلية، ، أن جهودها مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة.

وقال مدير الإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن: إن"وزارة الداخلية اتخذت إجراءات سريعة بحق من قاموا بالاعتداء على ضابط النجدة في بغداد ،وتم القبض على أحدهم"، لافتاً إلى أن"الجهود القانونية مستمرة لإلقاء القبض على بقية الأشخاص الذين قاموا بهذا الاعتداء".
وأضاف معن أن"الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعمول بها ،وتشكيل مجلس تحقيقي بشأن هذا الموضوع ،".

وتابع أن"ضابط النجدة المعتدى عليه تصرف بحنكة وكان مثالاً للضابط الحكيم ،وجميع أبناء المجتمع العراقي ،ومن ضمنهم المتظاهرون السلميون وقفوا معه لكونه وقف مع القانون والدولة"، مشيراً إلى أن"المادة 230 من قانون العقوبات ،يعاقب بالحبس كل من اعتدى على موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة لمدة ثلاث سنوات".

وأشار معن إلى أن"ضابط النجدة دافع عن نفسه ،وعن عجلته ،وعن هيبة الدولة ،واستخدم كل الأمور القانونية المتاحة كرجل شرطة ،".
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